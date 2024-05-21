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Росія розпочала навчання із застосування ядерної зброї

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія розпочала навчання із застосування ядерної зброї
Навчання з нестратегічною ядерною зброєю нібито пов'язані із заявами Заходу про готовність ввести війська в Україну
фото скріншот відео

Ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу «Іскандер»

Бійці армії окупантів розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Про це повідомляє міноборони країни-агресорки.

Як зазначається, у рамках цього етапу ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу «Іскандер», спорядження ними ракет та потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.

Повітряно-космічні сили РФ на навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю відпрацьовують «спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема гіперзвукових ракет «Кинжал», та вильоти у призначені райони патрулювання», – заявили в міноборони.

Раніше російське міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

Навчання з нестратегічною ядерною зброєю нібито пов'язані із заявами Заходу про готовність ввести війська в Україну

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Теги: ядерна зброя

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