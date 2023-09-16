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Як окупанти буксирували корабель, якого підбив дрон «Морський малюк» (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як окупанти буксирували корабель, якого підбив дрон «Морський малюк» (фото)
Експериментальний дрон СБУ «Морський малюк» підбив російський корабель «Самум»
фото: Бутусов плюс/ Telegram

«Самум» утратив хід та потребує ремонту

 

У мережі з'явилося фото буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці проєкту 1239 «Самум», який був атакований експериментальним дроном СБУ «Морський малюк» у Чорному морі. Відповідний знімок оприлюднив журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

Як відомо, 14 вересня, український катер-камікадзе Sea Baby («Морський малюк», – ред.) підбив ракетний корабель на повітряній подушці «Самум» зі складу Чорноморського флоту РФ. Як наслідок – російський корабель «Самум» утратив хід та його довелося буксирувати на ремонт.

ЗСУ для цієї атаки нібито використали саме експериментальний зразок, який може працювати навіть в умовах шторму. Висота хвиль під час атаки сягала до двох метрів.

Також у мережі з'явилось відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі. Удару ворожий корабель зазнав у ніч на 13 вересня. На опублікованих кадрах помітно, що корабель РФ має значні руйнування, задимлення на кораблі триває. Росіяни поливають «Мінськ» водою та оцінюють наслідки влучання.

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Теги: окупанти корабель ремонт Telegram журналіст Юрій Бутусов

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