Як окупанти буксирували корабель, якого підбив дрон «Морський малюк» (фото)

«Самум» утратив хід та потребує ремонту

У мережі з'явилося фото буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці проєкту 1239 «Самум», який був атакований експериментальним дроном СБУ «Морський малюк» у Чорному морі. Відповідний знімок оприлюднив журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

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Як відомо, 14 вересня, український катер-камікадзе Sea Baby («Морський малюк», – ред.) підбив ракетний корабель на повітряній подушці «Самум» зі складу Чорноморського флоту РФ. Як наслідок – російський корабель «Самум» утратив хід та його довелося буксирувати на ремонт.

ЗСУ для цієї атаки нібито використали саме експериментальний зразок, який може працювати навіть в умовах шторму. Висота хвиль під час атаки сягала до двох метрів.

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Також у мережі з'явилось відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі. Удару ворожий корабель зазнав у ніч на 13 вересня. На опублікованих кадрах помітно, що корабель РФ має значні руйнування, задимлення на кораблі триває. Росіяни поливають «Мінськ» водою та оцінюють наслідки влучання.