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У Криму пролунали вибухи біля аеродрому

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Криму пролунали вибухи біля аеродрому
фото ілюстративне

Три вибухи лунали в районі аеродрому Кіровське

У ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунало кільках вибухів. Про це пише «Кримський вітер».

За словами очевидців, над Кіровським прогриміли чотири вибухи: три в районі аеродрому й один – над місцевою залізничною станцією.

Також один вибух було чутно в районі Джанкоя.

Наразі офіційної інформації про вибухи немає. 

Нагадаємо, щоб захистись від українських ударів російська армія розмістила зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1» на Кримському

Як повідомлялося, Кримський міст наразі максимально захищається росіянами попри те, що морських компонентів для його оборони фактично немає. Про це розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як повідомлялося, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту. Юсов зазначив, що Крим є стратегічно важливим для Росії з точки зору військової логістики та постачання, оскільки росіяни використовують півострів як військову базу.

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Теги: вибух Крим аеродром

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