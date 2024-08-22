Навіщо окупанти будують конструкції біля Керченського мосту: коментар ЗСУ

Раніше окупанти почали будівництво конструкції вздовж Кримського мосту, яка нагадує паралельний міст

Окупанти будують нові конструкції поблизу Керченського мосту, що сполучає окупований Крим із Росією, аби частково продублювати Кримський міст. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Можливо, вони намагаються частково продублювати так званий Кримський міст, поки це припущення, адже ця конструкція не така фундаментальна», – сказав він

Плетенчук додав, що, враховуючи наближення сезону штормів й погодні умови в Керченській протоці, які розпочинаються з середини осені, «питань набагато більше ніж відповідей» щодо цільового призначення цієї конструкції.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму було оголошено тривогу. На Керченському мосту зупинено рух автотранспорту, у Севастополі призупинено морський пасажирський транспорт через імовірну ракетну небезпеку.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року.

Як повідомлялося, автобуси з Москви до тимчасово окупованого Криму їдуть в обхід Керченського мосту, що сполучає півострів із територією РФ. Тепер рейс проходить так званим «сухопутним коридором» – через окуповані Донецьку та Запорізьку області.

До слова, знищення Кримського мосту не мало б того ефекту в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення.