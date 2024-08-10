ЦНС опублікував важливу документацію російських ППО

У зв’язку з успішним винесенням протиповітряної оборони Криму, кремль хаотично перекидає туди підкріплення з різних регіонів Росії

Центр національного спротиву ЦНС отримав і оприлюднив технічну документацію російських зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С» та зенітних ракетних комплексів«ТОР-М1». Ця інформація може бути використана виробниками дронів для ефективнішого обходу російських систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє сайт ЦНС.

За даними ЦНС, документація була передана небайдужими військовослужбовцями Повітряних сил РФ, які не бажають ставати мішенню в окупованому Криму, куди Кремль перекидає підкріплення після масованого ураження систем ППО на півострові.

Відтак небайдужі передали ЦНС технічну документацію ЗРГК «Панцир-С» та ЗРК «ТОР-М1» .

Переглянути документацію можна за наступним посиланням. ЦНС закликає журналістів допомогти у поширенні документації.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, подальші удари Повітряних сил ЗСУ по ворожих засобах протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму можуть зробити півострів непридатним для його використання російською армією як плацдарму.

До слова, в ніч на 12 червня українські війська вдарили по російських зенітних ракетних дивізіонах у тимчасово окупованому Криму. Удари були завдані по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя.