Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як пошкодження порома «Славянін» вплине на РФ: розʼяснення Військово-морських сил

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній ворожий пором для перевезення вагонів у Керчі
фото: ГУР

Виведення з ладу судна матиме відчутний вплив на забезпечення окупаційних військ

Пошкодження російського великовантажного порома «Славянін» суттєво впливає на логістику окупантів і змушує їх активніше використовувати залізничне сполучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

«Не вперше вже («Славянін» – «Главком») отримує пошкодження. Мінус великий, тому що це великі пороми, які мають велику вантажопідйомність, перевозять залізничні вагони. Наскільки пам'ятаю, свого часу його було знято із міжнародного рейсу... Я думаю, що більше навантаження буде тепер на залізницю, яку вони проклали по окупованих територіях південної України... Тому що все одно постачати треба», – каже він.

Плетенчук наголосив, що російські війська змушені забезпечувати логістику, зокрема постачання пального для значного авіаційного угруповання, що збільшує навантаження на альтернативні маршрути.

Окрім залізниці, окупанти використовують і комбінований мостовий перехід, включаючи автомобільне та пасажирське сполучення. Водночас існують обмеження для перевезення важкої бронетехніки та пально-мастильних матеріалів через пошкодження інфраструктури та підвищені ризики. Речник ВМС зазначив, що такі перевезення залишаються небезпечними, але це не означає, що росіяни повністю від них відмовляться.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 квітня українські спецпризначенці вивели з ладу «Славянін» ударами БпЛА. Це судно було останнім залізничним поромом окупантів у Керченській протоці, який залишався в строю. Він забезпечував постачання паливно-мастильних матеріалів, озброєння, військової техніки і боєприпасів до тимчасово окупованого Криму.

Раніше стало відомо, що у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів.

В результаті точних влучань повністю виведений з ладу залізничний пором «Славянін». Це судно було критично важливим для транспортування ешелонів із паливом та важкою технікою.

Читайте також:

Теги: Крим ВМС пором

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії
Ураження нафтобази у Феодосії: Генштаб повідомив деталі
Вчора, 16:19
Олександр Отрощенко очолював змішаний авіаційний корпус Північного флоту із 2024 року
Офіційно: Росія підтвердила загибель генерала Отрощенка під час аварії Ан-26
6 квiтня, 13:03
Асану Джемілєву було 89 років
У Криму помер старший брат Мустафи Джемілєва
4 квiтня, 22:59
Німеччина розширила плани флоту новим портом на Північному морі
Німеччина готується до загроз? ВМС почали шукати місце для військового порту
3 квiтня, 13:48
Володченко був заступником командира групи 16-ї бригади армійського спецназу Росії
ЗСУ ліквідували кандидата у майстри спорту з важкої атлетики, який брав участь в анексії Криму
3 квiтня, 10:59
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022», який проходив на території окупованого Бахчисарайського району
Україна закликала відсторонити від змагань зі скелелазіння російських військових
2 квiтня, 11:21
За даними Міністерства оборони РФ, літак не зазнав зовнішнього впливу і не був атакований
Російський Ан-26 розбився в Криму, загинуло 29 людей: що наразі відомо
1 квiтня, 09:27
Уночі підрозділи Сил оборони України уразили дві РЛС та одну ЗРК у Криму
Сили оборони уразили три ворожі цілі у Криму
15 березня, 12:30
У Криму пролунали вибухи в районі аеродрому
У Криму пролунали вибухи в районі аеродрому
13 березня, 00:28

Події в Україні

Окупанти другий тиждень поспіль доправляють до порту Бердянська таємничі морські контейнери – Андрющенко (відео)
Окупанти другий тиждень поспіль доправляють до порту Бердянська таємничі морські контейнери – Андрющенко (відео)
Як пошкодження порома «Славянін» вплине на РФ: розʼяснення Військово-морських сил
Як пошкодження порома «Славянін» вплине на РФ: розʼяснення Військово-морських сил
Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото)
Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото)
Сумщина: ворог атакував заправку, є поранені
Сумщина: ворог атакував заправку, є поранені
Пекло на Покровському напрямку: Сирський назвав кількість відбитих ворожих атак за тиждень (фото)
Пекло на Покровському напрямку: Сирський назвав кількість відбитих ворожих атак за тиждень (фото)
РФ знищила відділення «Нової пошти» на Запоріжжі
РФ знищила відділення «Нової пошти» на Запоріжжі

Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua