Як пошкодження порома «Славянін» вплине на РФ: розʼяснення Військово-морських сил

Виведення з ладу судна матиме відчутний вплив на забезпечення окупаційних військ

Пошкодження російського великовантажного порома «Славянін» суттєво впливає на логістику окупантів і змушує їх активніше використовувати залізничне сполучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

«Не вперше вже («Славянін» – «Главком») отримує пошкодження. Мінус великий, тому що це великі пороми, які мають велику вантажопідйомність, перевозять залізничні вагони. Наскільки пам'ятаю, свого часу його було знято із міжнародного рейсу... Я думаю, що більше навантаження буде тепер на залізницю, яку вони проклали по окупованих територіях південної України... Тому що все одно постачати треба», – каже він.

Плетенчук наголосив, що російські війська змушені забезпечувати логістику, зокрема постачання пального для значного авіаційного угруповання, що збільшує навантаження на альтернативні маршрути.

Окрім залізниці, окупанти використовують і комбінований мостовий перехід, включаючи автомобільне та пасажирське сполучення. Водночас існують обмеження для перевезення важкої бронетехніки та пально-мастильних матеріалів через пошкодження інфраструктури та підвищені ризики. Речник ВМС зазначив, що такі перевезення залишаються небезпечними, але це не означає, що росіяни повністю від них відмовляться.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 квітня українські спецпризначенці вивели з ладу «Славянін» ударами БпЛА. Це судно було останнім залізничним поромом окупантів у Керченській протоці, який залишався в строю. Він забезпечував постачання паливно-мастильних матеріалів, озброєння, військової техніки і боєприпасів до тимчасово окупованого Криму.

Раніше стало відомо, що у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів.

