У Криму помер старший брат Мустафи Джемілєва

У тимчасово окупованому Криму помер ветеран кримськотатарського національного руху Асан Джемілєв – старший брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує «Главком».

Як зазначається, 89-річний Асан Джемілєв пішов з життя сьогодні, 4 квітня у Бахчисараї.

«Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Асана Джемілєва. Про час і місце дженазе (похорону), яке відбудеться завтра в Бахчисараї, буде повідомлено додатково», – написав Рефат Чубаров

Нагадаємо, 13 липня 2024 року стало відомо про смерть Анафі Джемілєва, брата відомого кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва.