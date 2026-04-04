У Криму помер старший брат Мустафи Джемілєва

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Асану Джемілєву було 89 років
фото: Рефат Чубаров

Про причину смерті не повідомлялось

У тимчасово окупованому Криму помер ветеран кримськотатарського національного руху Асан Джемілєв – старший брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує «Главком».

Як зазначається, 89-річний Асан Джемілєв пішов з життя сьогодні, 4 квітня у Бахчисараї.

«Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Асана Джемілєва. Про час і місце дженазе (похорону), яке відбудеться завтра в Бахчисараї, буде повідомлено додатково», – написав Рефат Чубаров

Нагадаємо, 13 липня 2024 року стало відомо про смерть Анафі Джемілєва, брата відомого кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва. 

