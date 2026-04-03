Німеччина готується до загроз? ВМС почали шукати місце для військового порту

Єгор Голівець
Німеччина розширила плани флоту новим портом на Північному морі
Розширення флоту змусило Берлін переглянути інфраструктуру на узбережжі

Військово-морські сили Німеччини вивчають можливість створення ще одного військового порту на узбережжі Північного моря на тлі зростання потреб армії. Про це повідомляє «Главком», з посиланням на німецького мовника Spiegel.

Військово-морські сили Німеччини та Федеральне міністерство оборони підтвердили факт обговорення, однак не розкрили деталей. Наразі єдиний військово-морський порт країни на Північному морі розташований у Вільгельмсгафені.

Речник Міноборони пояснив, що потреба в новій базі виникла через «нові вимоги до розташування та майна», пов’язані із запланованим розширенням збройних сил. За його словами, ВМС наразі аналізують потенційні варіанти розміщення і оцінюють порти на предмет здатності швидко забезпечити необхідні функції.

«У цьому контексті ВМС вивчають потенційні нові варіанти морського розташування і різні порти на предмет їх здатності задовольнити свої потреби вчасно», – заявив речник. Він додав, що процес оцінки ще триває, остаточне рішення не ухвалене.

Серед можливих варіантів розглядають порти Емден і Бремергафен. Обидва вже використовуються для обробки військових вантажів, зокрема під час переміщення військ і проведення навчань.

У владі Бремена заявили, що порт у Бремергафені можна швидко адаптувати під військові потреби. За словами представника уряду, будівництво може відбутися в районі рибного порту, де вже підготовлені необхідні планувальні документи і юридично затверджені плани розвитку.

Первинно ця територія розглядалася як майданчик для «Енергетичного порту» – індустріальної зони для реалізації проєктів енергетичного переходу. Однак ці плани тривалий час не реалізуються і можуть бути відкладені у разі запуску військово-морського проєкту.

Водночас у Нижній Саксонії підтримують варіант із розміщенням бази в Емдені. У земельній канцелярії наголосили, що регіон зацікавлений у посиленні військової присутності.

«Нижня Саксонія – це земля номер один для німецьких збройних сил, і, відповідно, уряд Нижньої Саксонії дуже зацікавлений у потужній базі в Емдені», – заявив речник.

