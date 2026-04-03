Німеччина готується до загроз? ВМС почали шукати місце для військового порту

Розширення флоту змусило Берлін переглянути інфраструктуру на узбережжі

Військово-морські сили Німеччини вивчають можливість створення ще одного військового порту на узбережжі Північного моря на тлі зростання потреб армії. Про це повідомляє «Главком», з посиланням на німецького мовника Spiegel.

Військово-морські сили Німеччини та Федеральне міністерство оборони підтвердили факт обговорення, однак не розкрили деталей. Наразі єдиний військово-морський порт країни на Північному морі розташований у Вільгельмсгафені.

Речник Міноборони пояснив, що потреба в новій базі виникла через «нові вимоги до розташування та майна», пов’язані із запланованим розширенням збройних сил. За його словами, ВМС наразі аналізують потенційні варіанти розміщення і оцінюють порти на предмет здатності швидко забезпечити необхідні функції.

«У цьому контексті ВМС вивчають потенційні нові варіанти морського розташування і різні порти на предмет їх здатності задовольнити свої потреби вчасно», – заявив речник. Він додав, що процес оцінки ще триває, остаточне рішення не ухвалене.

Серед можливих варіантів розглядають порти Емден і Бремергафен. Обидва вже використовуються для обробки військових вантажів, зокрема під час переміщення військ і проведення навчань.

У владі Бремена заявили, що порт у Бремергафені можна швидко адаптувати під військові потреби. За словами представника уряду, будівництво може відбутися в районі рибного порту, де вже підготовлені необхідні планувальні документи і юридично затверджені плани розвитку.

Первинно ця територія розглядалася як майданчик для «Енергетичного порту» – індустріальної зони для реалізації проєктів енергетичного переходу. Однак ці плани тривалий час не реалізуються і можуть бути відкладені у разі запуску військово-морського проєкту.

Водночас у Нижній Саксонії підтримують варіант із розміщенням бази в Емдені. У земельній канцелярії наголосили, що регіон зацікавлений у посиленні військової присутності.

«Нижня Саксонія – це земля номер один для німецьких збройних сил, і, відповідно, уряд Нижньої Саксонії дуже зацікавлений у потужній базі в Емдені», – заявив речник.

