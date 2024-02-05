Додаткові F-16 від Нідерландів, відставка міністра Лапутіної. Головне за 5 лютого
Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку, Нідерланди передадуть Україні додаткові винищувачі F-16, у короля Чарльза ІІІ діагностували рак. «Главком» склав добірку новин 5 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку. Як повідомила пресслужба Верховної Ради, заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Раніше Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликала Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра. Вони заявляли, що в країні немає сформованої державної політики щодо ветеранів, підзвітне міністерство перебуває в занепаді як інституція, а до самої Лапутіної нібито немає довіри.
Нідерланди передадуть Україні додаткові винищувачі F-16
Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.
Зокрема, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що найближчим часом Україна отримує від західних союзників більш далекобійну зброю. Зокрема очікуються поставки F-16 з ракетами на 300-500 км.
СБУ викрила посадовця Верховного суду, який чекав на окупацію України
СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію РФ, чекав новий наступ росіян і сподівався на швидку окупацію України.
Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію України.
У розпорядженні СБУ – записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, зокрема Одеську та Херсонську області.
До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо
Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо прибув з візитом до України. У МЗС Португалії повідомили, що візит триватиме два дні, на порядку денному – війна та відновлення України.
Зокрема, метою візиту міністра є підтвердження, що Португалія підтримує відновлення України
У короля Чарльза ІІІ діагностували рак
Букінгемський палац оголосив, що у короля Чарльза ІІІ діагностували рак. Згідно з інформацією, Чарльза ІІІ продовжить виконувати державні обов'язки, але на час лікування відійде від публічної діяльності.
У заяві палацу сказано, що король «залишається цілком позитивним щодо свого лікування та з нетерпінням чекає повернення до виконання повноцінних державних обов’язків якомога швидше». Король відкладе свої публічні виступи, і очікується, що інші старші члени королівської сім’ї допоможуть замінити його під час лікування.
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