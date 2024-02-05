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Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Ігнат наголосив, що підготовка проходить відповідно до плану і всіх графіків, які були погоджені із західними партнерами
фото ілюстративне

Жінки не проходять навчання на F-16

Для навчання на літаках F-16 Україна в першу чергу відбирала пілотів, які знають англійську мову, а також мають бойовий досвід та підготовку. Про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Навчатися поїхали пілоти зі знанням іноземної мови, які склали відповідні тести. Одними з критеріїв відбору пілотів є бойова підготовка, бойовий досвід, навченість, ну і, знання англійської мови, щоб швидко засвоювати матеріал», – зазначив Ігнат.

Він наголосив, що пілоти продовжують навчання та опановують літаки вже в повітрі.

«Потрібно розуміти, що вони стикнуться в Україні з тими викликами, з якими, можливо, навіть інструктори не надто стикались у своїй професійній діяльності. А це – перехоплення таких цілей, як «шахеди», як крилаті ракети. Цього всього ще можна вчитися безпосередньо там, безпосередньо із західними інструкторами. Власне той досвід, який вони здобудуть там, вже на практиці вони застосовуватимуть в Україні», – додав речник.

Також Ігнат наголосив, що підготовка проходить відповідно до плану і всіх графіків, які були погоджені з нашими західними партнерами.

Окрім того, він заявив, що жінки не проходять навчання на F-16. «Це лише у ТікТоках є такі фейкові відео. Немає серед тих, хто навчається, жінок. Але ми не ставимо на цьому крапку. У нас є Харківський університет Повітряних сил, де навчаються жінки. Стати захисником нашого неба може кожен», – резюмував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що найближчим часом Україна отримує від західних союзників більш далекобійну зброю. Зокрема очікуються поставки F-16 з ракетами на 300-500 км.

Як повідомлялося, українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі.

Теги: пілот винищувач Юрій Ігнат

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