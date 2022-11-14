Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 14 листопада

Рашисти усю ніч обстрілювали Нікопольський район, били по Червоногригорівській та Марганецькій громадах з «Градів» та важкої артилерії

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Львівщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За минулу добу – три обстріли Новгород-Сіверського району із мінометів і ймовірно касетних боєприпасів (дистанційне мінування). Без жертв, але є пошкодження. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина

За минулу добу по прикордонню Сумщини росіяни випустили 264 мін, ракет та снарядів. Ворог поцілив по Шалигинській, Зноб-Новгородській, Хотінській, Білопільськїй, Юнаківській, Краснопільськїй громадах. Минулося без жертв. Є пошкодження та руйнування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Малі Щербаки, Залізничне, Новоандріївка, Червоне, Новоданилівка, Юрківка, Кирпотине, Степногірськ, Ольгівське, Темирівка, Шевченко, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Дорожнянка. Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольський район. Били по Червоногригорівській та Марганецькій громадах з «Градів» та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали. У Марганці пошкоджена лінія електропередач. 45 тисяч родин у Марганці та селах і селищах Марганецькоі громади без води. Енергетики уже лагодять лінію, щоб запустити насосну станцію. Внаслідок ворожоі атаки пошкоджені будівлі і кілька автівок. Поліція і ДСНС ще обстежують територію і з’ясовують деталі та наслідки обстрілу.

Харківщина

Вчора пізно ввечері ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо – ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Без постраждалих та значних пошкоджень. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, які розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ.

У Вовчанську пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району – інфраструктурний об'єкт (котельня) та освітній заклад (Шевченківський ліцей). За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років. Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, в с. Волохов Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Луганщина

Вчора під контроль ВСУ перейшло село Макіївка Сватівського району. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян в районах Новоселівського, Стельмахівки і Білогорівки. російські окупанти п'ять разів штурмували позиції захисників Луганщини, нанесли 21 артилерійський та мінометний удар.

Донеччина

Ввечері – ракетний удар по Кураховому, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, одна людина поранена. Протягом доби та вночі – активні бойові дії поблизу Вугледара та Павлівки. Вночі – обстріли Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Вночі – артобстріли та штурмові дії околиць Світлодарської МВА, зокрема, ст.Майорськ. Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах громади. Зранку посилилися обстріли Очеретинської громади, зокрема сел Первомайське і Водяне.

Авдіївська ВА: ніч по місту пройшла відносно спокійно, поодинокі прильоти по старій частині міста. На ранок стався обстріл з РСЗВ «Град», влучання в центральній частині міста. Зранку – обстріл околиць Селидового. Інформація про руйнування та поранених поки що не надходила. Дані уточнюються. За минулу добу на Донеччині: четверо поранених цивільних.

Миколаївщина

Сьогодні зранку ворог завдавав удари РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог не припиняє обстрілів позицій підрозділів Сил оборони та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі. У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні. Начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що 14 листопада у центрі міста Херсон працюватимуть вибухотехніки, а інформація про те, що там роздаватимуть гуманітарну допомогу, – неправда. На площі Свободи біля ОВА вже працює LTE від «Київстар».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідно до розпорядження голови Херсонської ОВА, на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено з 13 по 18 листопада 2022 року користуватися всіма видами водного транспорту.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.