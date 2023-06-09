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Знищення Каховської ГЕС: яка ситуація на ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Знищення Каховської ГЕС: яка ситуація на ЗАЕС
Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року
фото ілюстративне

Рівень води в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,66 м

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції стабільний. Про це повідомляє Енергоатом.

«Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою», – йдеться в повідомленні.

Станом на 08:00 9 червня рівень води в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,66 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

«Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається», – додали в Енергоатомі.

Нагадаємо, що воду ставок-охолоджувач закачує із Каховського водосховища.

Знищення Каховської ГЕС: яка ситуація на ЗАЕС фото 1

У ніч на 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Запорізька АЕС Каховська ГЕС окупанти вода

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