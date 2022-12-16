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Чому наступ на Херсон був успішним лише на 50-60% – роз'яснення генерала

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чому наступ на Херсон був успішним лише на 50-60% – роз'яснення генерала
Рашисти встигли відступити з Херсона
фото з відкритих джерел

Генерал зазначив, що кінцевою метою наступу на Херсонщину було знищення всіх російських солдатів на західному березі Дніпра

Контрнаступ на Херсонському напрямку для ЗСУ був успішним лише на 50-60%, оскільки російським військам вдалося відступити, і вони вже перекинуті на інші напрямки. Про це заявив генерал-майор Андрій Ковальчук, повідомляє Sky News.

«Контрнаступ на південному напрямі був успішним лише на 50-60%, оскільки російські війська, що звільнилися, відтоді рушили для боротьби з українськими військовими на сході, а також все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому березі Дніпра», – зазначив Ковальчук.

Він також зазначив, що кінцевою метою наступу на Херсонщину було знищення всіх російських солдатів на західному березі Дніпра. Однак через брак часу та дефіцит боєприпасів війська РФ у результаті змогли відступити.

За його словами, майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки що тримаються в секреті.

«Колись я обов'язково напишу мемуари, я розповім правду про те, що сталося. Сьогодні я не можу говорити зайвого, щоб не зіпсувати майбутнє», – додав генерал-майор.

Як відомо, Херсон окупували з 2 березня 2022 року. Операція щодо його звільнення розпочалася у вересні.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсон контрнаступ деокупація

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