Яким буде перший день нового року: прогноз синоптика

Опадів 1 січня не очікується

Неділя, 1 січня 2023 року, буде схожим більше на ранню весну, ніж на січень. Щоправда, вітер буде рвучким, ранньовесняним, часом до сильних поривів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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«Як бачите на карті – буде тепленько) протягом дня +7+12 градусів, на заході до +14 градусів. Свіжіше - у східній частині, але також без морозу, вдень +5+9 градусів. І без істотних опадів», – йдеться у повідомленні.

Тим часом українські Карпати замело снігом. Температура повітря на високогір'ї 31 грудня – 3 градуси морозу. В останній день року в горах хмарно, трохи вітряно та туман.

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Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.