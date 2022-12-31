Яким буде перший день нового року: прогноз синоптика
Опадів 1 січня не очікується
Неділя, 1 січня 2023 року, буде схожим більше на ранню весну, ніж на січень. Щоправда, вітер буде рвучким, ранньовесняним, часом до сильних поривів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Як бачите на карті – буде тепленько) протягом дня +7+12 градусів, на заході до +14 градусів. Свіжіше - у східній частині, але також без морозу, вдень +5+9 градусів. І без істотних опадів», – йдеться у повідомленні.
Тим часом українські Карпати замело снігом. Температура повітря на високогір'ї 31 грудня – 3 градуси морозу. В останній день року в горах хмарно, трохи вітряно та туман.
Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.
Додамо, за прогнозами синоптиків, справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.
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