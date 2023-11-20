Японія передала Україні обладнання для розмінування

Рятувальники отримали 40 спецавтомобілів, 50 ручних міношукачів, а також контейнери та рідина для гасіння вогню

Українські рятувальники отримали від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA та компанії Shabondama Soap Co., Ltd.2 техніку для гуманітарного розмінування. Про це розповів очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор подякував Уряду Японії та Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні – Мацуді Кунінорі за надану допомогу рятувальникам.

Очільник МВС наголосив, що Японія систематично передає Україні технічне обладнання, автомобільну техніку, машини для розмінування. «40 спецавтомобілів, 50 ручних міношукачів, а також контейнери та рідина для гасіння вогню. Оснащення, яке сьогодні надала нам Японія, значно пришвидшить процес гуманітарного розмінування та зробить його безпечнішим для піротехніків», - заявив Клименко.

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У свою чергу, перший заступник міністра закордонних справ Японії Кійото Цудзі запевнив, що вони будуть й надалі активно співпрацювати з Україною у сфері розмінування та ділитись власним досвідом.

«Україну та Японію поєднують спільні цінності, тож наша країна й надалі буде підтримувати Україну та тих, хто бореться за її майбутнє, докладаючи усіх зусиль» – зазначив перший заступник Міністра закордонних справ Японії Кійото Цудзі.

Український міністр наголосив, що попри постійні російські обстріли, підрозділи ДСНС щоденно знищують вибухонебезпечні предмети. Рятувальники роблять все, щоб цивільне населення могло безпечно повертатись у свої домівки.

Раніше повідомлялося, що Японія змінює умови підтримки біженців з України. Зокрема, імміграційне агентство Японії заявило, що з 1 грудня іноземці, які тікають із зон конфлікту, зокрема з України, матимуть право на набуття статусу довгострокового резидента з робочою візою.