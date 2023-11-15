У Києві вночі горів гуртожиток (фото)
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
У ніч на 15 листопада у Шевченківському районі Києва сталася пожежа в гуртожитку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«О 03:33 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лук'янівська. Загоряння сталось в кімнаті гуртожитку», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, о 04:04 рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 кв. м. В ході ліквідації на свіже повітря було виведено 30 людей. Ніхто не постраждав. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Як повідомлялося, столичні пожежники ліквідували займання на станції техобслуговування у Києві, яке виникло ввечері 14 листопада.
Також у Києві прорвало трубу з гарячою водою вночі 15 листопада. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, на вулиці Саперно-Слобідській
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