У Києві вночі горів гуртожиток (фото)

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

У ніч на 15 листопада у Шевченківському районі Києва сталася пожежа в гуртожитку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«О 03:33 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лук'янівська. Загоряння сталось в кімнаті гуртожитку», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, о 04:04 рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 кв. м. В ході ліквідації на свіже повітря було виведено 30 людей. Ніхто не постраждав. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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Як повідомлялося, столичні пожежники ліквідували займання на станції техобслуговування у Києві, яке виникло ввечері 14 листопада.

Також у Києві прорвало трубу з гарячою водою вночі 15 листопада. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, на вулиці Саперно-Слобідській