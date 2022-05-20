Стало відомо, скільки українців через війну виїхали за кордон

Понад 1,2 мільйона громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС

Станом на сьогодні понад шість мільйонів громадян України виїхали за кордон з початку бойових дій

Понад шість мільйонів 200 тисяч українців були змушені тікати від війни за кордон. Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, інформує департамент комунікації МВС України.

«За останніми даними, понад 6 223 821 українець тікали від війни, а понад 5 358 079 переїхали до країн ЄС. Найбільша кількість людей (3 357 984) переїхала до Польщі, і щонайменше половина з них там і залишається. Понад 1,2 мільйона громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС», – повідомила заступниця міністра.

Це достатньо серйозне навантаження на європейські країни. До прикладу тільки у Чехії українці отримали 344 тисячі віз для тимчасового проживання. Ця цифра співрозмірна трьом відсоткам населення Чеської Республіки.

Мері Акопян наголосила, що через масові міграційні процеси існує високий ризик торгівлі людьми. Громадяни України, які були змушені покинути країну внаслідок повномасштабного російського вторгнення, стикаються з ризиком стати жертвами торгівлі людьми. Насамперед є висока ймовірність втягування вимушених переселенців до злочинної діяльності чи трудової експлуатації.

Нагадаємо, нещодавно Польща повернула для українців деякі обмеження при в'їзді.

Також повідомлялося, що Молдова змінила правила перетину кордону для українських біженців.