Кабмін: нове правління «Нафтогазу» буде тимчасовим
Постійний склад правління «Нафтогазу» має обрати нова наглядова рада до 28 грудня
Олена Бойченко, Владислав Воловик, Маврикій Калугін і Роман Чумак призначаються членами правління «Нафтогазу» тимчасово
Кабінет міністрів призначив нових членів правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», проте вони обійматимуть посади тимчасово, а постійний склад правління має обрати нова наглядова рада до 28 грудня. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 28 вересня.
У документі зазначається, що Олена Бойченко, Владислав Воловик, Маврикій Калугін і Роман Чумак призначаються членами правління «Нафтогазу» тимчасово, до прийняття новим складом наглядової ради рішень щодо формування правління.
Також у розпорядженні уряду наголошується, що такі рішення повинні бути прийняті не пізніше 28 грудня 2021 року.
Як відомо, Вітренко посилює позиції в «Нафтогазі». Уряд звільнив кадри Коболєва – трьох членів наглядової ради.
Напередодні ЗМІ повідомили, що уряд призначив нове правління «Нафтогазу».
Раніше голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко написав листа на адресу прем'єра Дениса Шмигаля і попросив Кабінет Міністрів якомога швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії, яка виявилася недієздатною після звільнення трьох незалежних членів.
На початку вересня три члени наглядової ради «Нафтогазу» пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаний з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.
Згодом США розкритикували звільнення членів наглядової ради «Нафтогазу».
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