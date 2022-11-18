«Кадировці» беруть під контроль окупований Донбас – ЗМІ

В окупованому Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні

Чеченський бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей. Про це повідомляє Sprotyv.

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Цьому сприяє велика кількість «кадировців», переважна частина яких знаходиться в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств, та просто коштовності.

Водночас в Луганськ був призначений лояльний до Кадирова прокурор Глєб Міхайлов з Дагестану, який привіз своїх прокурорів. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини «кадировців» в області. Першим результатом співробітництва стала відправка в Чечню на «військово-патріотичне виховання» 200 важких підлітків. Дітей привезли до республіки за федеральною програмою «Підлітки Росії». За словами Кадирова, з ними проводитиметься «профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання».

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Водночас в Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов’язків перед Кадировим. Зокрема на тижні в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченска співачка Еліна Муртазова.

За своє «заступництво» Кадиров вже отримав «героя» від рук колаборантів Пушиліна та Пасєчніка.

Раніше повідомлялось, що рашисти розстріляли родину з дітьми на Запоріжжі.