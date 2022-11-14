Так тікали, що погубили трупи: на Херсонщині СБУ знайшли тіла понад десятка кадировців

Ворожий підрозділ стояв за селом Нова Кам'янка Бериславського району

На деокупованій території Херсонської області Служба безпеки України знайшла тіла близько десятка знищених кадировців. Тіла своїх побратимів чеченці покидали, коли втікали від ЗСУ.

«Своїх на полі бою кидають не лише росіяни, а й чеченці. Так, СБУ виявила на звільненій території Херсонської області майже десяток тіл загиблих окупантів. Це підрозділ 94 полку особливого призначення Росгвардії (Урус-Мартан Чеченської республіки – ред.)», – повідомляє «Оперативний ЗСУ».

Зазначається, що підрозділ стояв за селом Нова Кам'янка Бериславського району, а при наближенні українських військ «героїчні» кадировці терміново вирішили «негативно наступати».

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«Так тікали, що забули забрати своїх. Так що Кадирову привіт!», – переказали вітання співробітники СБУ чеченському диктатору Рамзану Кадирову.

Тим часом, на тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими російськими військовослужбовцями та окупантами з території чеченської республіки.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.