Річниця звільнення Бучі. Кая Каллас та урядовці країн ЄС прибули до Києва

Сибіга: Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України

У вівторок, 31 березня, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас прибула до Києва разом з урядовцями ЄС. Сьогодні в українській столиці відбудеться міністерське засідання ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Ласкаво просимо до Києва, дорогі європейські друзі, Кая Каллас та колеги-міністри держав-членів ЄС! Сьогодні ми відзначаємо сумну річницю різанини в Бучі. Того дня жахливі світлини замучених цивільних сколихнули весь світ. Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча», – наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Welcome to Kyiv, dear European friends, @KajaKallas and fellow European ministers!



Today, we commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre. On that day, horrific pictures of slaughtered civilians shook the entire world to its core.



Such a strong European presence on… pic.twitter.com/khlTcMXcTB — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 31, 2026

Міністр зауважив, що всеохопна відповідальність за російські злочини є ключовою для відновлення справедливості в Європі, і наголосив, що Україна продовжить просувати зусилля у напрямку забезпечення цієї справедливості.

Андрій Сибіга додав: «У ці дні ми також відзначаємо чотири роки з того часу, як Україна почала звільняти Київську область та інші райони, окуповані Росією. Вони нагадують світові про героїзм наших захисників. Україна знає, як перемагати. Цей візит є ознакою справжньої мужності та солідарності з Україною. Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України».

Зауважимо, 31 березня 2022 року Буча була звільнена від російських загарбників. Бучанська громада перебувала в окупації 33 дні. Першими прийняли удар села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб‘янка, Мироцьке.

Нагадаємо, у вівторок, 31 березня, у Києві та Київській області запроваджуються тимчасові обмеження дорожнього руху. Заходи пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних високопосадовців.