Річниця звільнення Бучі. Кая Каллас та урядовці країн ЄС прибули до Києва

Наталія Порощук
Сибіга зустрів Каллас на вокзалі
фото: МЗС

Сибіга: Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України

У вівторок, 31 березня, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас прибула до Києва разом з урядовцями ЄС. Сьогодні в українській столиці відбудеться міністерське засідання ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Ласкаво просимо до Києва, дорогі європейські друзі, Кая Каллас та колеги-міністри держав-членів ЄС! Сьогодні ми відзначаємо сумну річницю різанини в Бучі. Того дня жахливі світлини замучених цивільних сколихнули весь світ. Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча», – наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Міністр зауважив, що всеохопна відповідальність за російські злочини є ключовою для відновлення справедливості в Європі, і наголосив, що Україна продовжить просувати зусилля у напрямку забезпечення цієї справедливості.

Андрій Сибіга додав: «У ці дні ми також відзначаємо чотири роки з того часу, як Україна почала звільняти Київську область та інші райони, окуповані Росією. Вони нагадують світові про героїзм наших захисників. Україна знає, як перемагати. Цей візит є ознакою справжньої мужності та солідарності з Україною. Я вдячний високій представниці-віцепрезидентці Каї Каллас та всім європейським колегам, які сьогодні приїхали до України».

Зауважимо, 31 березня 2022 року Буча була звільнена від російських загарбників. Бучанська громада перебувала в окупації 33 дні. Першими прийняли удар села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб‘янка, Мироцьке.

Нагадаємо, у вівторок, 31 березня, у Києві та Київській області запроваджуються тимчасові обмеження дорожнього руху. Заходи пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних високопосадовців.

