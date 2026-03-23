Туск: підозри про витік даних із засідань ЄС до Росії існували давно

Іванна Гончар
Очільник угорського МЗС роками звітував Лаврову про хід засідань Євросоюзу
фото: Facebook/Петер Сіярто

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозри щодо передачі Угорщиною інформації Росії з засідань ЄС існували вже давно. Про це він написав у соцмережі X, передає «Главком».

«Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати», – зазначив Туск.

Він додав, що польська сторона давно підозрювала такі дії. «Ми давно маємо підозри щодо цього», – наголосив прем’єр.

За словами Туска, саме тому він обмежує свої виступи під час засідань.

«Це одна з причин, чому я беру слово лише за крайньої необхідності та кажу рівно стільки, скільки потрібно», – написав він.

За даними The Washington Post, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу. 

За словами співрозмовника видання, Сіярто неодноразово дзвонив Лаврову під час перерв у засіданнях ЄС, щоб надавати йому «оперативні звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.

У Будапешті ці звинувачення заперечують і називають їх «фейковими».

Туск: підозри про витік даних із засідань ЄС до Росії існували давно
