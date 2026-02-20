Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
фото: dnipropetrovskaODA/Telegram

Пошкоджено підприємства, гімназія, банки, пошта, кафе, магазин та з десяток авто

Російська терористична армія понад 20 разів атакувала три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та РСЗВ «Град». Внаслідок чого є поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

За даними влади, станом на 7:30 п'ятниці, РФ атакувала Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені підприємства, гімназія, банки, пошта, кафе, магазин та з десяток авто.

У Богданівській громаді Павлоградського району поранено 48-річну жінку. Її ушпиталили, стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Горіли оселі та автівки.

На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська та Васильківська громади. Поранень дістала 87-річна жінка. Виникла пожежа, понівечене житло.

Раніше у селі Дворічний Кут на Харківщині російський безпілотник влучив у ферму, спричинивши пожежу та руйнації. Внаслідок удару поранено чоловіка, загинуло близько 100 свиней.

Як повідомлялося, у ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 126 ударними БпЛА.

Читайте також:

Теги: війна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії мешкають дуже різні люди. У тому числі – цілком притомні, адекватні і усвідомлюючі, в яку прірву вони мчать
Без флоту, доріг та майбутнього: справжня ціна війни для Росії
31 сiчня, 19:40
СБУ затримала ворожого агента, який «зливав» персональні дані воїнів Сил оборони
Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)
9 лютого, 11:29
Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
16 лютого, 20:24
На початку 2022 року Сергій Шумілов змінив борцівське трико на військову форму
На війні загинув борець греко-римського стилю Сергій Шумілов
21 сiчня, 14:17
На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
27 сiчня, 15:18
Фахівці зібрали дані про 763 собаки з дев’яти регіонів України
Через війну в Україні почалася зворотна еволюція собак
8 лютого, 20:51
За даними влади, ситуація під контролем
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
9 лютого, 08:48
Дмитрові Тарасевичу назавжди 34
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Дмитра Тарасевича
15 лютого, 09:00
Схильності Путіна створюють загрозу для миру в Європі, зауважив Зеленський
«Путін не живе, як звичайні люди». Зеленський назвав єдину річ, яка цікавить російського диктатора
14 лютого, 16:02

Події в Україні

Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
Втрати ворога станом на 20 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2026
Британський ексдепутат вступив до лав бригади «Азов»
Британський ексдепутат вступив до лав бригади «Азов»
В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунали вибухи

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua