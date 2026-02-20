Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені

Пошкоджено підприємства, гімназія, банки, пошта, кафе, магазин та з десяток авто

Російська терористична армія понад 20 разів атакувала три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та РСЗВ «Град». Внаслідок чого є поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

За даними влади, станом на 7:30 п'ятниці, РФ атакувала Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені підприємства, гімназія, банки, пошта, кафе, магазин та з десяток авто.

У Богданівській громаді Павлоградського району поранено 48-річну жінку. Її ушпиталили, стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Горіли оселі та автівки.

На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська та Васильківська громади. Поранень дістала 87-річна жінка. Виникла пожежа, понівечене житло.

Раніше у селі Дворічний Кут на Харківщині російський безпілотник влучив у ферму, спричинивши пожежу та руйнації. Внаслідок удару поранено чоловіка, загинуло близько 100 свиней.

Як повідомлялося, у ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 126 ударними БпЛА.