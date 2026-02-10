В окремих регіонах повністю перебудовується ППО – президент

Зеленський: Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміни в роботі протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1448-го дня війни.

«Сьогодні була тривала розмова з військовими – головнокомандувач, керівник Генштабу, міністр оборони України. Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад», – сказав президент.

Зеленський зауважив, що міністр оборони України Михайло Федоров разом із військовим командуванням готуються та напрацьовують відповідні рішення, які мають посилити Україну й допомогти вирішити наявні проблеми.

«Деталі зараз робити публічними зарано. Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству», – підсумував глава держави.

До слова, Канада офіційно розпочала процес передачі Україні партії ракет AIM класу «повітря – повітря», призначених для зміцнення протиповітряної оборони та ефективної протидії крилатим ракетам. Про це стало відомо за результатами зустрічі Міністра оборони України Михайла Федорова з його канадським колегою Девідом Макгінті 6 лютого 2026 року.