Головна Країна Політика
search button user button menu button

В окремих регіонах повністю перебудовується ППО – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В окремих регіонах повністю перебудовується ППО – президент
Зеленський зробив заяву про ППО
фото: скриншот з відео

Зеленський: Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміни в роботі протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1448-го дня війни.

«Сьогодні була тривала розмова з військовими – головнокомандувач, керівник Генштабу, міністр оборони України. Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад», – сказав президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський зауважив, що міністр оборони України Михайло Федоров разом із військовим командуванням готуються та напрацьовують відповідні рішення, які мають посилити Україну й допомогти вирішити наявні проблеми.

«Деталі зараз робити публічними зарано. Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству», – підсумував глава держави.

До слова, Канада офіційно розпочала процес передачі Україні партії ракет AIM класу «повітря – повітря», призначених для зміцнення протиповітряної оборони та ефективної протидії крилатим ракетам. Про це стало відомо за результатами зустрічі Міністра оборони України Михайла Федорова з його канадським колегою Девідом Макгінті 6 лютого 2026 року.

Читайте також:

Теги: системи ППО війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зазначив, що робота сил ППО у частині областей незадовільна
Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах
6 лютого, 19:55
«Тор-М2» уражено
Сили оборони уразили ППО росіян в Криму
27 сiчня, 15:50
Зеленський: саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу
Зеленський вшанував памʼять жертв Голокосту (відео)
27 сiчня, 13:09
Олега Ляшка нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
Олег Ляшко показав свій орден за захист України (фото)
26 сiчня, 21:38
Тайвань очікує від України інформацію про порушення санкцій
Тайвань пообіцяв посилити санкційний контроль після заяв Зеленського
23 сiчня, 16:19
Ендрю Роман Мак був радником глави держави понад шість років
Зеленський звільнив американського юриста з посади радника
20 сiчня, 18:26
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
17 сiчня, 13:06
Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години
Надзвичайна ситуація в енергетиці. Зеленський пояснив, що це означає
14 сiчня, 19:51
Глава держави пропонує депутатам продовжити мобілізацію і воєнний стан ще на 90 днів
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
12 сiчня, 10:32

Політика

Служба у ЗСУ: Зеленський ухвалив низку змін
Служба у ЗСУ: Зеленський ухвалив низку змін
Зеленський назвав регіони, у яких найскладніша ситуація з електрикою
Зеленський назвав регіони, у яких найскладніша ситуація з електрикою
Ексведучий Дрималовський звільнився з посади речника Міноборони
Ексведучий Дрималовський звільнився з посади речника Міноборони
В окремих регіонах повністю перебудовується ППО – президент
В окремих регіонах повністю перебудовується ППО – президент
Енергетика, спільний рух до ЄС. Президент та прем’єр Молдови обговорили співпрацю
Енергетика, спільний рух до ЄС. Президент та прем’єр Молдови обговорили співпрацю
Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів
Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua