Міненерго заявило про загрозу ядерній та радіаційній безпеці

Під час повітряної тривоги тимчасово окупована Росією Запорізька АЕС втратила зовнішнє електроживлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

Зазначається, що наразі станція залишається знеструмленою.

«Чергова втрата зовнішнього живлення на окупованій ЗАЕС створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці», – наголосило Міненерго.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йшлося про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.

Як повідомлялося, місії Міжнародного агентства з атомної енергії було розширено ще на дві важливі для АЕС електропідстанції в Україні. Рішення було ухвалено через нестабільність енергомережі та російські обстріли, що створюють ризик для ядерної безпеки.