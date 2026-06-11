Запорізька АЕС втратила зовнішнє електроживлення
Міненерго заявило про загрозу ядерній та радіаційній безпеці
Під час повітряної тривоги тимчасово окупована Росією Запорізька АЕС втратила зовнішнє електроживлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.
Зазначається, що наразі станція залишається знеструмленою.
«Чергова втрата зовнішнього живлення на окупованій ЗАЕС створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці», – наголосило Міненерго.
До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.
Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йшлося про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.
Як повідомлялося, місії Міжнародного агентства з атомної енергії було розширено ще на дві важливі для АЕС електропідстанції в Україні. Рішення було ухвалено через нестабільність енергомережі та російські обстріли, що створюють ризик для ядерної безпеки.
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