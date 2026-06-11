Атака на Конотоп: загинула жінка, є постраждалі

Місто залишилося без електроенергії, вода подається за графіком

Російська терористична армія вдарила по Конотопу. Унаслідок цього постраждали люди, є загибла. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає «Главком».

Унаслідок атаки місто залишилося без електроенергії, вода подається за графіком.

«Станом на зараз відомо про двох постраждалих цивільних людей! Опіки і акубаротравми! Один з них у важкому стані! Рятувальна операція триває!», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, через російську атаку загинула жінка 1984 року народження.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 11 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 221 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.