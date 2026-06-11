Частина України зникне під водою до кінця століття? Дані дослідження

Екологи прогнозують затоплення до 1 млн га південних земель у разі подальшого зростання глобальної температури

Через глобальну зміну клімату під загрозою масштабного підтоплення опинився весь український Південь. Якщо рівень Світового океану і далі стрімко підніматиметься, то вже до 2100 року під водою можуть Одеська і Херсонська області, а також Кримський півострів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Екодія».

Такі невтішні прогнози оприлюднила відома екологічна організація «Екодія», поділившись результатами масштабного дослідження під назвою «Вода близько». За словами екологів, наразі рівень океану зростає швидше, ніж будь-коли за останні тисячі років. Масштаби прискорення вражають: якщо протягом останніх 3000 років його незначні коливання не перевищували 0,2 мм на рік, то у період з 1901 по 2010 рік середній глобальний рівень моря піднявся майже на 20 см.

Експерти чітко пов'язують таку руйнівну тенденцію з колосальними викидами парникових газів через бурхливу індустріалізацію в усьому світі. Бездіяльність у цьому напрямку та відмова від екологічних реформ призведуть до незворотних змін на планеті Земля вже найближчими десятиліттями.

Подібні катастрофічні наслідки для нашої держави моделюються у разі, якщо середня температура на планеті до кінця століття зросте більш ніж на 4 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальним рівнем.

Проте варто враховувати й супутні кліматичні чинники. Якщо до безпосереднього підняття рівня води додати вплив регулярних потужних штормів, нагонів води з моря, сильних паводків та інших природних факторів, то площа потенційно небезпечних територій може зрости до 1 млн га. Для розуміння масштабів: така територія приблизно дорівнює площі всієї Тернопільської області.

Найбільш незахищеними перед наступом моря експерти називають прибережні зони. Передусім ризик затоплення та підтоплення стосується:

Одеської області;

Херсонської області;

Кримського півострова;

усіх прибережних територій Чорного та Азовського морів;

дельт великих річок та низинних прибережних зон.

Екологи наголошують, що під воду можуть піти не просто дикі пляжі, а цілі курортні міста, мільйони гектарів родючих сільськогосподарських угідь, великі морські порти та критично важлива промислова інфраструктура.

Разом з тим, в організації «Екодія» наголошують, що даний сценарій не варто сприймати як остаточний і неминучий варіант майбутнього. Оприлюднені цифри лише наочно демонструють, до чого призведе пасивність людства.

Нагадаємо, люди, які піддаються тривалому впливу забрудненого повітря, мають більшу схильність до хвороби Альцгеймера. Найбільша загроза такого впливу є для літніх людей. Це підтверджують результати масштабного дослідження Університету Еморі (США).