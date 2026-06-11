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«Навіщо взагалі потрібен Крим?»: люди тікають з півострова через паливну кризу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Навіщо взагалі потрібен Крим?»: люди тікають з півострова через паливну кризу
Мешканці тимчасово окупованого Криму скаржаться на вісутніть пального і намагаються виїхати з півострова
фото: скріншот з відео

Окупаційна влада ввела заправку за QR-кодами через заблоковані додатки, залишивши власників iPhone без бензину

Після початку масштабної паливної кризи в тимчасово окупованому Криму місцеве населення дедалі більше скаржиться на абсурдні умови отримання палива для автомобілів. Дефіцит та жорсткі обмеження призвели до того, що частина мешканців півострова вже збирає речі і намагається виїхати в напрямку Росії. Про це повідомляє «Главком».

Соціальні мережі переповнені обуренням кримчан, які через хаос на заправках опинилися заблокованими у власних містах. Криза із постачанням нафтопродуктів, яка триває вже певний час, досягла свого апогею, коли на більшості АЗС зникла можливість вільної купівлі бензину та дизельного пального. Це спровокувало не лише кілометрові черги, а й серйозні панічні настрої серед цивільного населення.

Побутові обмеження та неможливість базового пересування змусили багатьох місцевих жителів переосмислити реалії життя в окупації.

«А навіщо взагалі потрібен Крим, якщо нікуди не можна поїхати?», – емоційно резюмує ситуацію мешканка Севастополя в одному з місцевих пабліків.

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Намагаючись хоч якось контролювати залишки пального, окупаційна адміністрація вдалася до звичних для себе репресивних та цифрових обмежень, які швидко переросли в абсурд. Єдиним способом отримати дозвіл на заправку автомобіля на АЗС став спеціальний QR-код.

Проте, як виявилося, отримати цей код – завдання із зірочкою. Код можливо отримати виключно через російський мобільний застосунок «Max». Для значної частини автовласників, які користуються смартфонами Apple (iPhone), ця функція виявилася повністю заблокованою.

Американська компанія Apple у межах дотримання міжнародних санкцій оперативно видалила та заблокувала російський додаток у своєму магазині App Store. Як наслідок – власники iPhone тепер фізично не можуть завантажити програму, отримати зловмисний QR-код і заправити власні машини, що викликало шквал гніву в мережі.

Технічний та логістичний тупик, у який окупанти загнали мешканців півострова, паралізував не лише приватні поїздки, а й роботу дрібного бізнесу та служб доставки. Небажання жити в умовах постійного дефіциту та цифрового контролю змушує місцеве населення приймати радикальні рішення.

На тлі паливної безвиході фіксується зростання кількості сімей, які терміново пакують речі та намагаються виїхати через Керченський міст, поки для цього ще вистачає залишків бензину в баках і сам міст не зруйновано.

Нагадаємо, у ніч на 11 червня було атаковано декілька мостів між Кримом та Херсонською областю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо.

Окупант зауважив, що йдеться про мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп – Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки.

Сальдо зауважив, що за попередньою інформацією, є пошкодження. Фахівці проводять обстеження та уточнюють стан конструкцій.

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Теги: пальне АЗС Крим

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