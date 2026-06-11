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Уночі РФ вдарила по Україні дронами та ракетами: зафіксовано влучання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі РФ вдарила по Україні дронами та ракетами: зафіксовано влучання
Конотоп постраждав від російської атаки
фото: konotop today

Повітряні сили повідомили про влучання ракет та 21 ударного БпЛА

У ніч на 11 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 221 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 11 червня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 11 червня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголосили Повітряні сили.

До слова, кількість поранених внаслідок удару російської армії по житловому будинку в Павлограді зросла до 12 осіб. За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, 75-річна жінка госпіталізована у важкому стані – медики надають їй необхідну допомогу. Решта постраждалих отримали медичну допомогу й продовжать лікування амбулаторно.

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

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