Уночі РФ вдарила по Україні дронами та ракетами: зафіксовано влучання
Повітряні сили повідомили про влучання ракет та 21 ударного БпЛА
У ніч на 11 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 221 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.
«Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголосили Повітряні сили.
До слова, кількість поранених внаслідок удару російської армії по житловому будинку в Павлограді зросла до 12 осіб. За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, 75-річна жінка госпіталізована у важкому стані – медики надають їй необхідну допомогу. Решта постраждалих отримали медичну допомогу й продовжать лікування амбулаторно.
Читайте також:
Коментарі — 0