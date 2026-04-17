Іран залишається оптимістичним щодо переговорів зі США

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані зазначив, що Ійого країна все одно має глибоку недовіру до США

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Тегеран підтримує міжнародні дипломатичні ініціативи, спрямовані на встановлення стабільного миру та припинення воєнного конфлікту. Серед країн, чиї посередницькі зусилля вітає іранська сторона, він назвав Пакистан, Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію, а також Китай і Росію. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, дипломат зазначив, що Іран вступає в переговорний процес із «доброю волею» та зберігає «обережний оптимізм». Водночас він наголосив на глибокій недовірі до Вашингтона, звинувативши США в неодноразових порушеннях дипломатичних домовленостей у минулому.

За словами Іравані, досягнення змістовних результатів можливе лише за умови, що Сполучені Штати оберуть раціональний підхід і відмовляться від вимог, які суперечать нормам міжнародного права.

Заява пролунала під час обговорення в ООН рішення Пекіна та Москви заветувати резолюцію Ради Безпеки, яка була ініційована США та країнами Перської затоки. Документ мав на меті забезпечити розблокування стратегічно важливої Ормузької протоки, проте іранська сторона підтримала позицію Китаю та РФ, що заблокували цю ініціативу.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом – до кінця квітня.

За словами американського лідера, відповідний сценарій є цілком можливим на тлі поточної ситуації навколо Ірану. «Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, – ред.) добряче побили. Це цілком можливо», – наголосив Трамп.

Нагадаємо, Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася».