Іран залишається оптимістичним щодо переговорів зі США

Аліна Самойленко
Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані зазначив, що Ійого країна все одно має глибоку недовіру до США

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Тегеран підтримує міжнародні дипломатичні ініціативи, спрямовані на встановлення стабільного миру та припинення воєнного конфлікту. Серед країн, чиї посередницькі зусилля вітає іранська сторона, він назвав Пакистан, Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію, а також Китай і Росію. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, дипломат зазначив, що Іран вступає в переговорний процес із «доброю волею» та зберігає «обережний оптимізм». Водночас він наголосив на глибокій недовірі до Вашингтона, звинувативши США в неодноразових порушеннях дипломатичних домовленостей у минулому.

За словами Іравані, досягнення змістовних результатів можливе лише за умови, що Сполучені Штати оберуть раціональний підхід і відмовляться від вимог, які суперечать нормам міжнародного права.

Заява пролунала під час обговорення в ООН рішення Пекіна та Москви заветувати резолюцію Ради Безпеки, яка була ініційована США та країнами Перської затоки. Документ мав на меті забезпечити розблокування стратегічно важливої Ормузької протоки, проте іранська сторона підтримала позицію Китаю та РФ, що заблокували цю ініціативу.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом – до кінця квітня. 

За словами американського лідера, відповідний сценарій є цілком можливим на тлі поточної ситуації навколо Ірану. «Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, – ред.) добряче побили. Це цілком можливо», – наголосив Трамп.

Нагадаємо, Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася». 

Читайте також

Бакай: Протягом останніх 24 годин відбулися обговорення різних аспектів основних тем переговорів
Іран заявив, що на переговорах обговорювалися Ормузька протока та ядерне питання
12 квiтня, 05:27
Пожежники намагаються загасити полум'я на місці авіаудару, який у середу зруйнував багатоквартирний будинок у Бейруті
США та Ліван просять Ізраїль про паузу в ударах по «Хезболлі»
11 квiтня, 07:42
Делегація МЗС Бельгії потрапила під авіаудар в Бейруті
Делегація МЗС Бельгії потрапила під авіаудар в Бейруті
9 квiтня, 00:58
Іран закликав молодь до «живих ланцюгів» біля критичної інфраструктури
Іранці сформували «живі ланцюги» біля електростанцій: що відбувається
7 квiтня, 19:05
Нафтодолари більше не рятують Путіна
Нафтогазовий обвал РФ: Україна добиває бюджет Путіна
7 квiтня, 08:35
Дональд Трамп зробив заяву про ситуацію в Перській затоці
Трамп заявив, що зможе легко відкрити Ормузьку протоку та взяти нафту
3 квiтня, 21:29
Хусити є частиною так званої «Вісі опору» – антиізраїльського та антизахідного альянсу регіональних збройних формувань
Хусити вдруге за добу атакували Ізраїль і заявили про вступ у війну на боці Ірану
29 березня, 02:15
Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет
День Служби безпеки України: найбільш знакові спецоперації
25 березня, 09:52
Іран заявляв, що ракетна програма Тегерану обмежена дальністю до 2000 км
Європа в радіусі ураження Ірану і лише одна країна залишається поза ризиком
22 березня, 05:38

Politico: Трамп стикається зі світом, який стає дедалі більш непокірним
Стармер і Макрон проведуть зустріч світових лідерів щодо Ормузької протоки
Reuters: Через війну в Ірані США можуть затримати поставки зброї європейським союзникам
Трамп заявив, що має право не погоджуватися з Папою Римським щодо війни в Ірані
Іран вимагає включити Ліван до мирної угоди зі США
Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
