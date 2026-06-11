Уражено декілька мостів, що з'єднують Крим і Херсонщину

Окупаційний губернатор Херсонщини зауважив, що за попередньою інформацією, є пошкодження

У ніч на 11 червня було атаковано декілька мостів між Кримом та Херсонською областю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо.

Окупант зауважив, що йдеться про мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп – Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки.

Сальдо зауважив, що за попередньою інформацією, є пошкодження. Фахівці проводять обстеження та уточнюють стан конструкцій.

Зокрема, як зазначив колаборант, російські військові та сили ППО за ніч нібито знищили 45 БпЛА ударного типу.

Нагадаємо, у ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунали вибухи. Севастополь атаковано в кількох бухтах і у військовій частині.

Атаки відбуваються на тлі системного руйнування транспортної інфраструктури навколо Криму. 7 червня підрозділи Центру мультидоменних операцій «Фаланга» та 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 завдали першого удару по Чонгарському мосту, який з'єднував окуповану Херсонщину з Кримом. Повторний удар 9 червня повністю вивів переправу з ладу.

За оцінкою аналітиків DeepState, удари по Чонгару запустили блокаду окупованого півдня: виведення переправ з ладу обмежує центральний маршрут постачання з Криму і охоплює всю логістичну мережу окупантів, садячи угруповання РФ «на голодний пайок». Паливна криза на півострові переросла у повноцінну: окупаційна адміністрація зупинила продаж бензину цивільним, а залізниця перейшла на денний режим руху через загрозу нічних атак.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що Чонгарський міст повністю знищений, а Росія намагається замовчувати ситуацію навколо втрати стратегічної переправи.