Карта бойових дій в Україні станом на 11 квітня 2025 року

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська

Триває 1143-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 106 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2388 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку. На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки у бік Диліївки та в районах населених пунктів Дружба й Торецьк.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб

Українські війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб

Минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб

Ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб

Українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки й Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб

Зафіксовано три боєзіткнення в районах Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб

Ворог здійснив 22 атаки у бік Диліївки та в районах населених пунктів Дружба й Торецьк.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки і поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб

Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Багатир.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб

В операційній зоні на Курщині минулої доби відбулося 24 бойові зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 45 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 372 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1143-й день повномасштабної війни в Україні.