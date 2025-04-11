Карта бойових дій в Україні станом на 11 квітня 2025 року
Триває 1143-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України
За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.
Новини війни
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 106 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2388 дронів-камікадзе.
Останні новини з фронту
Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку. На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки у бік Диліївки та в районах населених пунктів Дружба й Торецьк.
На Харківському напрямку
Українські війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку
Минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового.
На Лиманському напрямку
Ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку
Українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки й Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку
Зафіксовано три боєзіткнення в районах Білої Гори та Курдюмівки.
На Торецькому напрямку
Ворог здійснив 22 атаки у бік Диліївки та в районах населених пунктів Дружба й Торецьк.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки і поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки.
На Новопавлівському напрямку
Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Багатир.
На Курському напрямку
В операційній зоні на Курщині минулої доби відбулося 24 бойові зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 45 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 372 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Нагадаємо, триває 1143-й день повномасштабної війни в Україні.
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