Втрати ворога станом на 11 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 11 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 11 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 11 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 930210 (+1210) осіб,
- танків ‒ 10580 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22048 (+15) од,
- артилерійських систем – 25043 (+61) од,
- РСЗВ – 1360 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165) од,
- спеціальна техніка ‒ 3798 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 11 квітня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них шість суден продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1143-й день повномасштабної війни в Україні.
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