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Втрати ворога станом на 11 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 11 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1143-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 11 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 930210 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 10580 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22048 (+15) од,
  • артилерійських систем – 25043 (+61) од,
  • РСЗВ – 1360 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3798 (+2).
Втрати ворога у війні станом на 11 квітня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 11 квітня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 квітня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них шість суден продовжили рух з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 11 квітня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 11 квітня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1143-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати військова техніка Генштаб

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