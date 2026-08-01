У Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин

Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА у напрямку Київщини

Повітряну тривогу в столиці оголосили об 11:18.

Влада та військові закликають жителів Києва не залишати укриттів до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги та стежити лише за повідомленнями офіційних джерел.

Вже об 11:29 було оголошено про відбій тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1620-й день повномасштабної війни в Україні.