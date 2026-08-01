У Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин
Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА у напрямку Київщини
Повітряну тривогу в столиці оголосили об 11:18.
Влада та військові закликають жителів Києва не залишати укриттів до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги та стежити лише за повідомленнями офіційних джерел.
Вже об 11:29 було оголошено про відбій тривоги.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1620-й день повномасштабної війни в Україні.
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