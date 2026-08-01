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У Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин
Київ перебував під загрозою атаки БпЛА
колаж: glavcom.ua

Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА у напрямку Київщини

Повітряну тривогу в столиці оголосили об 11:18. 

Влада та військові закликають жителів Києва не залишати укриттів до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги та стежити лише за повідомленнями офіційних джерел.

Вже об 11:29 було оголошено про відбій тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1620-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Повітряні сили ЗСУ тривога Київ

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