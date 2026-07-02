У столиці під час повітряної тривоги пролунав вибух

Повітряна тривога у столиці триває вже майже 11 годин

У Києві під час повітряної тривоги було чутно вибух. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА в районі Київського водосховища, курс південний (Київ), та реактивні БпЛА повз Коцюбинське, курсом на Київ.

Зауважимо, що повітряна тривога у столиці триває вже майже 11 годин. Її було оголошено 1 липня о 19:52.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1590-й день повномасштабної війни.