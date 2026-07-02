У столиці під час повітряної тривоги пролунав вибух
Повітряна тривога у столиці триває вже майже 11 годин
У Києві під час повітряної тривоги було чутно вибух. Про це повідомляє «Главком».
Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА в районі Київського водосховища, курс південний (Київ), та реактивні БпЛА повз Коцюбинське, курсом на Київ.
Зауважимо, що повітряна тривога у столиці триває вже майже 11 годин. Її було оголошено 1 липня о 19:52.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1590-й день повномасштабної війни.
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