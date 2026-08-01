Росія завдала нових ударів по Полтавщині: де були влучання

Під ударом опинилися об'єкт критичної інфраструктури та логістичний термінал

Вранці 1 серпня російські війська атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Віталія Дяківнича, голову Полтавської обласної військової адміністрації.

Під удар потрапив один з об'єктів критичної інфраструктури. Російські окупанти також повторно завдали удару по логістичному терміналу. Ймовірно, мова про термінал «Нової пошти».

Крім того, в одному з приватних домоволодінь упали уламки ворожого безпілотника. Унаслідок цього загорілася господарська будівля, однак рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Інформація про постраждалих до екстрених служб наразі не надходила.

Раніше, у ніч на 30 липня, під час масованої атаки на Україну російські війська атакували сортувальному терміналу «Нової пошти» в Полтаві. Як повідомили в компанії, на момент обстрілу працівники перебували в укриттях, тому ніхто не постраждав.

31 липня унаслідок російської атак було пошкоджено відділення «Нової пошти» на Вінниччині. Вогонь охопив площу понад 750 квадратних метрів. Відомо про щонайменше девʼятьох поранених людей, одна із них перебувала у важкому стані.

Нагадаємо, у червні внаслідок ракетної атаки росіян було знищено найбільший інноваційний термінал «Нової пошти» у Києві. Це був перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande.