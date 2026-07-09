Аналітики Axios розкрили, чому зірвалася угода між США та Іраном

Після зриву домовленостей Тегеран пішов на ескалацію в Ормузькій протоці, а у Вашингтоні вже готуються до затяжного військового протистояння

Білий дім готується до можливого багатоденного або навіть багатотижневого протистояння з Іраном в районі Ормузької протоки. Саме атаки Тегерана на комерційне судноплавство, а також внутрішні суперечності в іранському керівництві, за даними Axios, стали головними причинами зриву рамкової угоди між сторонами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За інформацією американських чиновників, подальший розвиток конфлікту залежатиме від дій Ірану. Якщо атаки на торговельні судна триватимуть, військова кампанія може розтягнутися від кількох днів до кількох тижнів або навіть місяця.

У Білому домі вважають, що нині США мають більше можливостей для ескалації, оскільки за останні тижні сотні нафтових танкерів змогли безперешкодно пройти Ормузькою протокою альтернативним маршрутом поблизу узбережжя Оману. Це знизило побоювання щодо різкого стрибка світових цін на нафту.

За словами одного з американських чиновників, частина іранського керівництва залишилася незадоволеною домовленостями із США. У Тегерані вважали, що меморандум про взаєморозуміння не приніс країні відчутної вигоди.

Крім того, попри пом'якшення санкцій, Іран так і не зміг суттєво наростити продаж нафти. Міжнародні фінансові установи не поспішали схвалювати відповідні угоди, а заморожені іранські активи залишилися недоступними через невиконання Тегераном своїх зобов'язань щодо ядерної програми.

Також, за словами джерела Axios, після укладення окремої рамкової угоди між Ізраїлем і Ліваном за посередництва США іранська частина домовленостей фактично втратила для Тегерана своє значення.

«Частина іранського керівництва була незадоволена всім цим... Вони почали стріляти, і ми вирішили, що настав час дати їм відсіч. Це процес. У нас є терпіння. Якщо ми відчуваємо, що не отримуємо бажану угоду, ми не будемо її укладати», – заявив американський чиновник.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня США розпочали другий раунд ударів поблизу Ормузької протоки, зокрема по військовій інфраструктурі на території Ірану. У відповідь Тегеран атакував американські військові бази в Кувейті та Бахрейні й заявив, що не відмовиться від претензій на контроль над Ормузькою протокою.