Головна Світ Політика
search button user button menu button

Аналітики Axios розкрили, чому зірвалася угода між США та Іраном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Аналітики Axios розкрили, чому зірвалася угода між США та Іраном
Білий дім готується до нової фази конфлікту з Іраном
колаж: glavcom.ua

Після зриву домовленостей Тегеран пішов на ескалацію в Ормузькій протоці, а у Вашингтоні вже готуються до затяжного військового протистояння

Білий дім готується до можливого багатоденного або навіть багатотижневого протистояння з Іраном в районі Ормузької протоки. Саме атаки Тегерана на комерційне судноплавство, а також внутрішні суперечності в іранському керівництві, за даними Axios, стали головними причинами зриву рамкової угоди між сторонами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За інформацією американських чиновників, подальший розвиток конфлікту залежатиме від дій Ірану. Якщо атаки на торговельні судна триватимуть, військова кампанія може розтягнутися від кількох днів до кількох тижнів або навіть місяця.

У Білому домі вважають, що нині США мають більше можливостей для ескалації, оскільки за останні тижні сотні нафтових танкерів змогли безперешкодно пройти Ормузькою протокою альтернативним маршрутом поблизу узбережжя Оману. Це знизило побоювання щодо різкого стрибка світових цін на нафту.

За словами одного з американських чиновників, частина іранського керівництва залишилася незадоволеною домовленостями із США. У Тегерані вважали, що меморандум про взаєморозуміння не приніс країні відчутної вигоди.

Крім того, попри пом'якшення санкцій, Іран так і не зміг суттєво наростити продаж нафти. Міжнародні фінансові установи не поспішали схвалювати відповідні угоди, а заморожені іранські активи залишилися недоступними через невиконання Тегераном своїх зобов'язань щодо ядерної програми.

Також, за словами джерела Axios, після укладення окремої рамкової угоди між Ізраїлем і Ліваном за посередництва США іранська частина домовленостей фактично втратила для Тегерана своє значення.

«Частина іранського керівництва була незадоволена всім цим... Вони почали стріляти, і ми вирішили, що настав час дати їм відсіч. Це процес. У нас є терпіння. Якщо ми відчуваємо, що не отримуємо бажану угоду, ми не будемо її укладати», – заявив американський чиновник.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня США розпочали другий раунд ударів поблизу Ормузької протоки, зокрема по військовій інфраструктурі на території Ірану. У відповідь Тегеран атакував американські військові бази в Кувейті та Бахрейні й заявив, що не відмовиться від претензій на контроль над Ормузькою протокою.

Читайте також:

Теги: Іран США війна транзит нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Києву 6 липня
Масована атака на Київ: Повітряні сили повідомили деталі
6 липня, 09:39
Через дефіцит пального на автозаправках у низці регіонів Росії запровадили нормування продажу бензину
Білорусь рекордно наростила поставки бензину до Росії
5 липня, 23:05
Українські солдати на полі бою на початку цього року
NYT: Військова кампанія Росії зайшла в глухий кут
3 липня, 00:59
БпЛА атакував АЗС
Окупанти атакували АЗС у Полтавському районі, поранено людину
29 червня, 08:51
Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла ввечері 19 червня
Навроцький пояснив, чому вирішив позбавити Зеленського ордена
20 червня, 18:57
Атака дронів на найбільший НПЗ Москви, ядерна угода із Британією: головне за ніч 16 червня
Атака дронів на найбільший НПЗ Москви, ядерна угода із Британією: головне за ніч 16 червня
16 червня, 05:50
Тетяна Котенко: «Проти іммігрантів зараз пропаганда працює дуже потужно»
Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
9 червня, 14:00
Трамп зробив несподівану заяву після освистування на матчі
Тисячі фанатів НБА освистали Трампа: що сталося
9 червня, 10:02
Росіяни атакували 8 червня безпілотником спальний район Запоріжжя
Удар по Запоріжжю 8 червня: кількість постраждалих зросла до понад 30
9 червня, 09:13

Політика

Reuters: Ердоган перетворив саміт НАТО на власний дипломатичний тріумф
Reuters: Ердоган перетворив саміт НАТО на власний дипломатичний тріумф
Ердоган вручив європейським лідерам несподівані подарунки на саміті НАТО
Ердоган вручив європейським лідерам несподівані подарунки на саміті НАТО
Європарламент у резолюції щодо України розкритикував рішення Зеленського про УПА
Європарламент у резолюції щодо України розкритикував рішення Зеленського про УПА
Від критики до похвали. Трамп уперше за довгий час здивував союзників заявою про Україну – FT
Від критики до похвали. Трамп уперше за довгий час здивував союзників заявою про Україну – FT
Аналітики Axios розкрили, чому зірвалася угода між США та Іраном
Аналітики Axios розкрили, чому зірвалася угода між США та Іраном
Трамп відповів, чи був саміт НАТО в Туреччині останнім для нього
Трамп відповів, чи був саміт НАТО в Туреччині останнім для нього

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
77K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua