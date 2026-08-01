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Після вибухів на полігоні у Хмельницькому рятувальники звернулися до місцевих

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після вибухів на полігоні у Хмельницькому рятувальники звернулися до місцевих
Вибухи у місті було видно здалеку
фото: «Код Кам'янця»

Рятувальники просять жителів не наближатися до місця надзвичайної події

У Хмельницькій територіальній громаді триває ліквідація наслідків надзвичайної події, що сталася на території одного з полігонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Наразі піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують прилеглу місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів. Одночасно рятувальники, правоохоронці та медики проводять подвірні обходи, щоб виявити й вилучити небезпечні боєприпаси.

У ДСНС закликали жителів у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них, відійти на безпечну відстань, попередити інших про небезпеку та негайно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102.

Крім того, мешканців просять не наближатися до місця події, не перешкоджати роботі екстрених служб і користуватися інформацією лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, 31 липня на території одного з військових полігонів у Хмельницькій області сталася детонація боєприпасів. За даними Сил спеціальних операцій, станом на 19:00 31 липня вибухи припинилися.

Внаслідок надзвичайної події поранення дістали військовослужбовці ССО, їх госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу. Крім того, було зв'язок втрачено з п'ятьма військовослужбовцями. 

Згодом у Хмельницькій міській раді повідомили про стан атмосферного повітря після детонації боєприпасів на одному з військових полігонів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин не зафіксовано. Радіаційний фон у Хмельницькому залишається в межах норми.

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Теги: вибух ДСНС боєприпаси Хмельницький

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