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Повітряні сили розповіли, якою зброєю вночі атакувала Росія та скільки було влучань

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Повітряні сили розповіли, якою зброєю вночі атакувала Росія та скільки було влучань
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару
фото: ДСНС

Основним напрямком удару в ніч проти 1 серпня стала Київщина

Російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окрім Київщини, під обстрілами також опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Загалом Росія використала 220 засобів повітряного нападу – 35 ракет і 185 безпілотників різних типів. Зокрема, окупанти випустили:

  • чотири протикорабельні ракети «Циркон»/«Онікс»;
  • 27 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;
  • дві протирадіолокаційні ракети Х-31;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • ударні дрони Shahed, «Гербера», «Італмас»;
  • баражуючі боєприпаси «Бандероль»;
  • безпілотники-імітатори «Пародія».

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 09:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 156 повітряних цілей. Серед них – одна балістична ракета «Іскандер-М»/С-400, одна керована авіаційна ракета Х-59/69 та 154 безпілотники різних типів.

Як відпрацювала ППО під час нічної атаки
Як відпрацювала ППО під час нічної атаки
інфографіка: Повітряні сили

Повітряні сили зафіксували влучання чотирьох протикорабельних і 26 балістичних ракет, а також 23 ударних безпілотників на 21 локації. Крім того, на двох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей. Ще три російські ракети не досягли визначених цілей.

У Повітряних силах наголосили, що станом на 9:50 повітряна атака тривала, а в українському небі досі перебували ворожі безпілотники. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, що причиною низької ефективності перехоплення балістичних ракет стала нестача боєприпасів для систем Patriot. За його словами, це дає Росії можливість і надалі завдавати ударів по українських містах. Президент закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську протиракетну оборону. 

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Теги: Київ балістичні ракети Повітряні сили ЗСУ російська ракета дрон

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