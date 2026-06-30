У Бучі встановлено пам’ятний знак «Вогонь надії»: кому він присвячений

Знак встановлено на перехресті вулиць Києво-Мироцька і Нове Шосе

У Бучі встановили пам’ятний знак "Вогонь надії", присвячений полоненим і зниклим безвісти. Про це інформує пресслужба Бучанської міської ради, інформує «Главком».

Знак знаходиться на перехресті вулиць Києво-Мироцька і Нове Шосе. Це символ спільної надії та нагадування про тих, кого чекають рідні, громада і вся Україна.

Знак встановлено на перехресті вулиць Києво-Мироцька і Нове Шосе фото: Бучанська міська рада

«Для нашого міста цей знак має особистий, болючий сенс. Буча знає, як швидко війна може забрати зв’язок з рідними і залишити людей у невідомості. Цей вогонь тут – про наш головний обов'язок: ми не маємо права мовчати про тих, хто досі не повернувся додому», – йдеться у дописі.

Надпис на пам'ятному знаку фото: Бучанська міська рада

Нагадаємо, 26 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією, у межах якого додому повернулися 160 українських захисників. Серед звільнених були військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі вони перебували в російському полоні ще з 2022 року та брали участь в обороні Маріуполя й «Азовсталі», а також виконували бойові завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Крім того, Україна повернула додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія незаконно утримувала з 2022 року після окупації українських територій. Серед звільнених є жителі Маріуполя, Бучанського району Київщини, а також Харківської, Запорізької та Луганської областей.