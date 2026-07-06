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Чому не вдалося збити балістичні ракети під час атаки РФ? Пояснення Повітряних сил

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чому не вдалося збити балістичні ракети під час атаки РФ? Пояснення Повітряних сил
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
фото: ДСНС Києва

Ігнат зауважив, що систем Patriot в Україні достатньо, однак потрібне постійне постачання ракет до них

Запаси ракет для систем ППО в Україні наразі залишаються низькими. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Ігнат зазначив, що для перехоплення балістичних ракет необхідно мати запас ракет-перехоплювачів. За його словами, систем Patriot в Україні достатньо, однак потрібне постійне постачання ракет до них.

Президент України Володимир Зеленський також наголосив на недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів.

«Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до «петріотів» залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі «перемагати» житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити», – сказав президент.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Зауважимо, що у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Також Міністерство оборони Росії цинічно прокоментувало масований удар по Києву у ніч проти 6 липня.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

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Теги: війна Patriot Повітряні сили ЗСУ

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