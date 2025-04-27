РФ вночі атакувала Україну 149-ма дронами: постраждали шість областей

Сили оборони знищили 57 ударних БпЛА, ще 67 були локаційно втрачені

Повітряні сили відзвітували про збиті дрони

У ніч на 27 квітня 2025 року російські загарбники атакували Україну 149-ма ударними безпілотниками. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил, передає «Главком».

Дрони запускали з Курська, Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня окупанти атакували Дніпро та Одесу «шахедами».

У Дніпрі цієї ночі пролунало декілька вибухів. Ймовірно, на правому березі Дніпра, впали уламки та пошкодили будинок.

До слова, триває 1159-й день повномасштабної війни.