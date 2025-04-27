РФ вночі атакувала Україну 149-ма дронами: постраждали шість областей
Повітряні сили відзвітували про збиті дрони
У ніч на 27 квітня 2025 року російські загарбники атакували Україну 149-ма ударними безпілотниками. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил, передає «Главком».
Дрони запускали з Курська, Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
«Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.
Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
Нагадаємо, в ніч на 27 квітня окупанти атакували Дніпро та Одесу «шахедами».
У Дніпрі цієї ночі пролунало декілька вибухів. Ймовірно, на правому березі Дніпра, впали уламки та пошкодили будинок.
До слова, триває 1159-й день повномасштабної війни.
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