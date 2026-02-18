Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 18 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

18 лютого на фронті відбулося 201 бойове зіткнення

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

18 лютого на фронті відбулося 201 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири рази – із застосуванням РСЗВ.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вільча та Фиголівка.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог двічі атакував у районі Курилівки.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили сім атак окупантів у районах Твердохлібового, Рідкодуба, Дробишевого, Ставків та Зарічного. Активних штурмових дій противник наразі не проводить.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник 5 разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного, Різниківки та Платонівки. Одна з штурмових дій іще триває.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог 8 разів атакував у бік Бондарного, Федорівки та Часового Яру. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та Новопавлівки. На цей час активних штурмових дій противник не проводить.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та Білицьке. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти намагалися покращити своє становище у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя та Соснівки. Загалом здійснили 9 спроб атакувати, 2 з яких іще тривають.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 48 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. Три атаки іще тривають.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог 4 рази атакував у бік Малої Токмачки, Степового, Малих Щербаків та Приморського.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не фіксувалося.

Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1456-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові передадуть досвід дронової війни німецькій армії
Німеччина залучила українських інструкторів до викладання у військових школах
Вчора, 20:47
Втрати противника за грудень і січень фактично вичерпали резерви росіян
Лютнева лихоманка: як ЗСУ зривають плани наступу росіян
13 лютого, 16:16
Ситуація на фронті 9 лютого
Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу
9 лютого, 22:19
Сирський повідомив про наступальні та контрнаступальні дії ЗСУ
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
6 лютого, 12:06
Ситуація на фронті 3 лютого
Лінія фронту станом на 3 лютого 2026. Зведення Генштабу
3 лютого, 22:25
Ситуація на фронті 30 січня
Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу
30 сiчня, 22:25
Загалом за 2025 рік «Сталевий фронт» Ріната Ахметова вже передав 1-му корпусу НГУ «Азов» допомоги на суму понад 600 млн грн
«Сталевий фронт» Ріната Ахметова передав «Азову» засобів РЕБ на 161 млн грн
30 сiчня, 12:57
Станіслав Старостенко зауважив, що війна в Україні досі триває
Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» пішов у ЗСУ (фото)
27 сiчня, 22:06
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 609 танків
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
27 сiчня, 06:59

Події в Україні

Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня
Окупанти вдарили по Лозовій: знеструмлена найбільша котельня
Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 лютого 2026. Зведення Генштабу
Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026
Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua