Міноборони Росії заявило про рекордний за вісім років призов до армії
Весняний призов 2024 року став наймасовішим за вісім років
Російське міністерство оборони прозвітувало про завершення весняного призову на строкову військову службу, заявивши, що з 1 квітня в армії опинилося 150 тис. осіб. Це наймасовіший призов за останні вісім років. Про це пише The Moscow Tmes.
Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 2019 до 2022 року, планова кількість призовників коливалася від 134 з половиною до 135 тис. осіб, а навесні 2018 року на строкову службу були призвані на 22 тис. росіян менше, ніж зараз.
Весняний призов 2024 року – перший призов, який проходив відповідно до підписаного торік російським диктатором Володимиром Путіним закону про підвищення верхньої планки призовного віку з 27 до 30 років.
Нагадаємо, що, за словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація планувала на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців. Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков спростував цю заяву.
Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Згідно з указом з 1 квітня, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії мало бути призвано 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.
До слова, Російська Федерація планувала залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення.
Коментарі — 0