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Міноборони Росії заявило про рекордний за вісім років призов до армії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Міноборони Росії заявило про рекордний за вісім років призов до армії
Росія заявила про завершення весняного призову
фото з відкритих джерел

Весняний призов 2024 року став наймасовішим за вісім років

Російське міністерство оборони прозвітувало про завершення весняного призову на строкову військову службу, заявивши, що з 1 квітня в армії опинилося 150 тис. осіб. Це наймасовіший призов за останні вісім років. Про це пише The Moscow Tmes.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 2019 до 2022 року, планова кількість призовників коливалася від 134 з половиною до 135 тис. осіб, а навесні 2018 року на строкову службу були призвані на 22 тис. росіян менше, ніж зараз.

Весняний призов 2024 року – перший призов, який проходив відповідно до підписаного торік російським диктатором Володимиром Путіним закону про підвищення верхньої планки призовного віку з 27 до 30 років.

Нагадаємо, що, за словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація планувала на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців. Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков спростував цю заяву.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Згідно з указом з 1 квітня, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії мало бути призвано 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

До слова, Російська Федерація планувала залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення.

Читайте також: До кінця року Росії загрожує нова мобілізація – Financial Times
Теги: росія окупанти армія Міноборони РФ росіяни

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