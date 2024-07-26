F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

На цей час українська дипломатія в США працює над збільшенням кількості підготовки пілотів та персоналу

Українські військові мають можливість використовувати винищувачі F-16 на полі бою вже до кінця 2024 року. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

«2024 рік – це рік, в якому ця спроможність (літаки F-16 - ред.) буде у нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків», – сказала Маркарова.

«Важливою також є протиповітряна допомога. Це й питання додаткових установок, які вже почали заходити: було оголошення про той Patriot, який з Німеччини до нас потрапив. Ми працюємо над додатковими п'ятьма системами, які будуть заходити. Також системи, які були замовлені попередньо – NASAMS та інші – ми вже найближчим часом побачимо на службі у наших військах», – наголосила вона.

Посол підтвердила, що в найближчі місяці ми побачимо значне збільшення постачання зброї на фронт і систем протиповітряної оборони для захисту українських міст.

Нагадаємо, що в інтерв'ю «Главкому» голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав цілі російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо наступу на Харків.