Головна Світ Політика
search button user button menu button

F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США
Літаки прибудуть в Україну цього року
фото з відкритих джерел

На цей час українська дипломатія в США працює над збільшенням кількості підготовки пілотів та персоналу

Українські військові мають можливість використовувати винищувачі F-16 на полі бою вже до кінця 2024 року. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

«2024 рік – це рік, в якому ця спроможність (літаки F-16 - ред.) буде у нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків», – сказала Маркарова.

«Важливою також є протиповітряна допомога. Це й питання додаткових установок, які вже почали заходити: було оголошення про той Patriot, який з Німеччини до нас потрапив. Ми працюємо над додатковими п'ятьма системами, які будуть заходити. Також системи, які були замовлені попередньо – NASAMS та інші – ми вже найближчим часом побачимо на службі у наших військах», – наголосила вона.

 Посол підтвердила, що в найближчі місяці ми побачимо значне збільшення постачання зброї на фронт і систем протиповітряної оборони для захисту українських міст.

Нагадаємо, що в інтерв'ю «Главкому» голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав цілі російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо наступу на Харків.

Читайте також: ІПСО за $15 млн: спецслужби Росії готують нову кампанію проти України 
Теги: фронт Олег Синєгубов Оксана Маркарова військові посол дипломатія Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Дергачі Харківського району: є постраждалі
Окупанти атакували Дергачі Харківського району: є постраждалі
29 червня, 17:01
Блогерка танцювала у центрі столиці під російську музику
У Києві неповнолітня танцювала біля меморіалу Героїв Небесної Сотні, поліція проводить перевірку
5 липня, 16:09
Су-25, який вдалося збити, обстрілював позиції підрозділів Сил оборони
На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25
7 липня, 15:49
Пожежа в Основ'янському районі міста в приватному будинку виникла внаслідок падіння уламків боєприпасу
Нічний обстріл Харкова: пошкоджені будинки, є постраждалі
8 липня, 08:38
Володимир Зеленський та система ППО Patriot
Зеленський просив сім систем Patriot. НАТО має «дуже позитивні» новини для України
9 липня, 11:19
Українці помітили: генералові неабияк личить не лише піксель, а й класичний костюм
Посол Залужний у новому образі вразив українців
12 липня, 10:16
У Херсонській області загинули чоловік та дружина
Унаслідок обстрілу Херсонщини загинуло подружжя
14 липня, 00:50
НАТО готується до загроз з боку Росії
Вперше з часів холодної війни: НАТО тримає у бойовій готовності рекордну кількість військових
22 липня, 09:55
Остін заслухав аргументи співрозмовника, що Україна повинна мати нагоду вражати військові аеродроми Росії
Умєров обговорив з Остіном невідкладні потреби фронту
24 липня, 01:21

Політика

Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9830
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9038
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8700
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua