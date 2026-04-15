Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони

Наталія Порощук

Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
Новий підхід вже показав результат на півдні

Україна впроваджує нову модель ведення війни. Йдеться про дроново-штурмові підрозділи, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Впроваджується нова модель ведення війни – дроново-штурмові підрозділи, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему», – наголошує Міноборони.

За даними відомства, «такий підхід вже показав результат на півдні, де з лютого було звільнено великий об’єм територій, саме завдяки застосуванню цих новітніх підрозділів».

До слова, у Збройних силах України створено воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support) – дорадчий орган при головнокомандувачі Олександрі Сирському. До складу ради увійшли авторитетні військові лідери й експерти з країн-партнерів, які мають унікальний бойовий і управлінський досвід.

Серед пріоритетів ради – розвиток військової науки та освіти, підвищення ефективності забезпечення потреб Збройних сил України, а також консультативно-дорадча підтримка з інших питань, що належать до повноважень головнокомандувача ЗСУ.

До слова, у Силах оборони розпочав роботу факультет цифрової трансформації – освітній напрям для фахівців, які впроваджують цифрові рішення у війську.

