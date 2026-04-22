Головна Країна Політика
search button user button menu button

Оборонна підтримка: Зеленський повідомив про домовленості з Іспанією

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Зеленський поговорив з Маргаритою Роблес
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що Україна розраховує на розширення програми SAFE

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес, щоб обговорити спільне виробництво зброї та оборонну підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Дуже вірю, що всі наші домовленості реалізуються найближчим часом. Безумовно, ми зацікавлені в копродукції новітніх технологій разом з Іспанією. Наша група була в Іспанії щодо наших домовленостей щодо радарів – ми дуже очікуємо ці надходження в Україну й хочемо все це перевірити в бойових умовах», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розраховує на розширення програми SAFE і появу нових продуктів спільного виробництва. Ця тема, а також зміцнення української ППО були ключовими під час обговорення. 

Глава держави також подякував за підтримку української протиповітряної оборони, зокрема ракетами до Hawk і Patriot.

Президент відзначив Маргариту Роблес орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, благодійну діяльність і популяризацію нашої держави у світі.

Нагадаємо, Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до системи протиповітряної оборони Patriot. Йдеться про ракети типу PAC-2, які перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії, дислокованого у Марінесі (Валенсія).

Читайте також:

Теги: війна Іспанія Володимир Зеленський Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua