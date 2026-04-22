Оборонна підтримка: Зеленський повідомив про домовленості з Іспанією

Президент наголосив, що Україна розраховує на розширення програми SAFE

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес, щоб обговорити спільне виробництво зброї та оборонну підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Дуже вірю, що всі наші домовленості реалізуються найближчим часом. Безумовно, ми зацікавлені в копродукції новітніх технологій разом з Іспанією. Наша група була в Іспанії щодо наших домовленостей щодо радарів – ми дуже очікуємо ці надходження в Україну й хочемо все це перевірити в бойових умовах», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розраховує на розширення програми SAFE і появу нових продуктів спільного виробництва. Ця тема, а також зміцнення української ППО були ключовими під час обговорення.

Глава держави також подякував за підтримку української протиповітряної оборони, зокрема ракетами до Hawk і Patriot.

Президент відзначив Маргариту Роблес орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, благодійну діяльність і популяризацію нашої держави у світі.

Нагадаємо, Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до системи протиповітряної оборони Patriot. Йдеться про ракети типу PAC-2, які перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії, дислокованого у Марінесі (Валенсія).