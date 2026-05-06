Росія вже веде війну проти Європи? Розвідка Швейцарії забила на сполох

Єгор Голівець
Швейцарська розвідка попередила Європу про справжні плани Кремля
У Берні заявили, що Кремль веде довгостроковий конфлікт із Заходом гібридними методами

Швейцарська розвідка вважає Росію найбільшою загрозою безпеці, стабільності та миру в Європі. У Берні переконані, що стратегічні цілі Кремля не обмежуються лише війною проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт розвідки країни.

Відповідні висновки містяться у щорічному звіті Федеральної розвідувальної служби Швейцарії (NDB), який оприлюднив уряд країни.

У документі зазначається, що ситуація у сфері безпеки в Європі та самій Швейцарії останніми роками суттєво погіршилася. «(Росія) прагне відновити свій вплив у Східній Європі та як глобальний гравець, а також утвердитися як велика держава», – йдеться у звіті.

Швейцарська розвідка вважає, що Москва веде довгостроковий конфлікт проти Заходу, використовуючи не лише військові, а й гібридні інструменти впливу.

Зокрема, йдеться про саботаж, кібератаки, дезінформацію, пропаганду та діяльність спецслужб. «Швейцарія безпосередньо зазнає впливу насамперед від кібератак, забороненої розвідувальної діяльності, зусиль з розповсюдження зброї, а також діяльності з впливу та дезінформації», – зазначається у документі.

У звіті також наголошується, що Росія створила комплексну систему обходу західних санкцій. Окремо у документі згадуються ревізіоністські наміри Кремля, переведення російської економіки на військові рейки та масштабне переозброєння армії.

Водночас швейцарський уряд звернув увагу на зміну політики США після приходу до влади адміністрації президента Дональда Трампа. У Берні зазначили, що наразі немає впевненості, чи продовжать Сполучені Штати гарантувати безпеку Європи у попередньому обсязі.

На цьому тлі європейські держави намагаються посилити власний оборонний потенціал, однак швейцарська сторона сумнівається, чи буде цього достатньо для ефективного стримування Росії.

Крім російської загрози, у звіті також згадується небезпека терористичних атак. На думку швейцарської розвідки, основна загроза й надалі походить від джихадистських груп або окремих радикалізованих осіб, які можуть здійснювати атаки проти цивільного населення.

Нагадаємо, у звіті збройних сил Естонії зазначається, що Росія може відновити свою бойову готовність уже у 2027 році. На думку естонських військових, навіть після значних втрат у війні проти України РФ збереже здатність до нових військових дій та продовжить мілітаризацію економіки й суспільства.

