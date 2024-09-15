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Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року
На Придніпровському напрямку вісім штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено
фото: Генштаб ЗСУ

На Курахівському напрямку наші захисники відбивали 39 ворожих штурмів

За минулу добу по території України держава-терорист завдала 63 авіаудари, скинувши при цьому 83 КАБи. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 580 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 131 бойове зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Російські терористи тричі штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше семидесяти окупантів, 21 бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, 42 БпЛА, пошкодили один автомобіль та одиницю спеціальної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Сімнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Колісниківка, Стельмахівка, Лозової та Синьківки підрозділи Сил оборони відбили 14 наступальних дій. Ситуація напружена, триває три боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

За день російські війська 19 разів атакували українських захисників в районах Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів. На цей час продовжуються п’ять боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Активний агресор і на Сіверському напрямку. Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Два боєзіткнення ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Андріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували наші позиції поблизу Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 41 раз. Найбільшу активність проявляв в районі Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. 36 атак українські захисники вже відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають.

Вчора окупанти на цьому напрямку втратили понад 330 військовослужбовців вбитими та пораненими, одну артилерійську систему знищено та дві пошкоджено, знищено шість бойових броньованих машин та п’ять автомобілів, також знищено два БпЛА, три укриття та два склади з боєприпасами.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

На цей час доби наші захисники відбивали 39 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого. Бій біля Катеринівки триває. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

За сьогодні агресор чотири рази штурмував передній край оборони в напрямку Водяного, Золотої Ниви та Вугледару. Українські воїни зупинили три ворожих атаки, ще одна атака в районі Вугледару триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 10
скриншот: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

Ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населеним пунктам П’ятихатки та Лобкове.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 11
скриншот: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Вісім штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року фото 12
скриншот: deepstatemap.live

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 46-ї окремої аеромобільної бригади, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.

Нагадаємо, триває 935-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог автомобіль укриття держава Генштаб окупанти

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Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2024 року
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