Поліція Києва та СБУ затримали пʼятьох молодиків за підпали військових автівок у столиці (відео)

Гроші, які їм обіцяли за роботу, виконавці здебільшого не отримували

Підозрюваним загрожує до восьми років тюрми

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів-провокаторів, які виконували «замовлення» спецслужб РФ у Києві, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Палії різного віку, місця проживання та статку, проте їх всіх об’єднувало одне – бажання легкої наживи та готовність продати російським загарбникам картинку розхитаного українського суспільства. Частину грошей, яку зловмисникам все ж заплатили, вони розміняли на перспективу провести у в’язниці наступні вісім років свого життя.

Слідчі встановили, що до скоєння злочину причетні молодики віком від 21 до 29 років, які діяли за чітким керівництвом «наставників» зі спецслужб РФ та ретельно готувалися до вчинення злочину. Зокрема, фігуранти були проінструктовані про правила маскування, шляхи втечі та ретельно планували підпали. Біля знищених авто залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил безпеки та оборони України.

Гроші, які їм обіцяли за роботу, виконавці здебільшого не отримували. Серед причин для відмови їх куратори називали невдалі ракурси відео, які їм надсилали у якості доказів, або необхідність виконати ще одне «завдання».

Попри ретельні заходи конспірації, правоохоронці викрили та затримали всіх п’ятьох фігурантів в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На рахунку останніх – щонайменше п’ять військових позашляховиків, які вони підпалили у Голосіївському, Дарницькому та Оболонському районах столиці.

Нині фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція Києва застерігає громадян від наслідування подібних вчинків – кожен, хто допомагатиме ворогу, буде обов’язково покараний!



